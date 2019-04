Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Öffentlichkeitsfahndung - 49-jähriger aus Schwäbisch Hall vermisst

Schwäbisch Hall (ots)

Seit dem 19.04.2019 um 15 Uhr wird der 49-jährige Falk Joachim Herrmann aus Schwäbisch Hall vermisst. Zuletzt wurde er beim Besteigen eines Zuges mit Fahrtrichtung Heilbronn gesehen. Der Vermisste ist schlank, ca. 180 cm groß und hat kurze Haare mit einer Teilglatze. Am Oberarm trägt er eine Schlange und am Unterarm einen Stier als Tätowierung. Er ist bekleidet mit einer grünen Flecktarnweste, einer blauen Jeanshose und grünen Turnschuhen. Er führt eine schwarze Reisetasche mit sich, hat einen schwankenden Gang und ist in seiner Aussprache eingeschränkt. In unbekannter Umgebung ist er orientierungslos und könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Bild des Vermissten: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-schwaebisch-hall-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Vermissten bitte an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Aalen, Tel. 07171/ 358-210, oder jede andere Polizeidienststelle.

