Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Diebstahl von 40 Jahre altem Fahrrad

Plüderhausen (ots)

In der Zeit von Freitag, 07:30 Uhr bis Samstag, 10:30 Uhr wurde am Bahnhof Plüderhausen ein Fahrrad, das am Fahrradständer auf der Nordseite abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert war, gestohlen. Es handelt sich um ein ca. 40 Jahre altes silbernes Herrenrad mit auffälligen Weißwandreifen. Wer Hinweise zum Verbleib des nostalgischen Fahrrades geben kann, wird gebeten sich an den Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 zu wenden.

