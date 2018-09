POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Einbruchsdiebstahl aus einem Betriebsgebäude

In der Zeit von Dienstag, 11. September 2018, 19 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2018, 06.50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter zunächst auf ein Betriebsgelände an der Friesoyther Straße und betraten das Gebäude durch ein aufgebrochenes Fenster. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Mittwoch, um 12. September 2018, um 07.50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Friesoytherin die Barßeler Straße in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, 13-jährigen Friesoyther, der mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerstreifen, von links nach rechts die Fahrbahn quert. Es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 250 Euro.

