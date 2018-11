POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots) - Hüttlingen: Zwei Kinder bei Fahrradunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zogen sich zwei 9 und 12 Jahre alte Buben bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zu. Gegen 7.45 Uhr befuhren die beiden den Fuß-/Radweg des St.-Ulrichsweges in Fahrtrichtung Alemannenschule bergabwärts. Als der 12-Jährige an dem Jüngeren vorbeifuhr kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Kinder auf die Straße stürzten.

Oberkochen: Aufgefahren - 2000 Euro Sachschaden

Ein 19-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit seinem Iveco fuhr er auf der Heidenheimer Straße auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw VW Tiguan eines 49-Jährigen auf. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Oberkochen: Schlechte Sicht führte zu Unfall

Weil er wohl bei Dunkelheit schlecht sieht, verursachte ein 82-Jähriger am Montagabend einen Sachschaden von rund 1200 Euro. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie bemerkte hatte, dass gegen 18 Uhr ein vor ihr fahrender Pkw Audi auf der B 19 Höhe Oberkochen immer wieder auf die Gegenfahrspur geriet. Auch hatte sie beobachtet, wie das Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw Mercedes Benz streifte. Anhand des Fahrzeugkennzeichens konnte der Halter rasch ermittelt werden; an seiner Wohnanschrift aufgesucht, gab er an, dass eine Nachtsehschwäche hat.

Aalen: 1000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 38-Jähriger ihren Pkw Audi am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr am Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße / Eduard-Pfeifer-Straße anhalten. Ein 58-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren - aufgeschoben

Auf mehrere tausend Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 36-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw Chevrolet fuhr er zur Unfallzeit auf der Stiewingstraße auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw BMW einer 21-Jährigen auf. Der BMW der jungen Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf auf den VW Passat eines 52-Jährigen aufgeschoben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Seat beschädigte ein 35-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen Pkw Toyota, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Fahrzeug beim Rückwärtsfahren beschädigt

Um einem passierenden Lkw die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte ein 81-Jähriger seinen Pkw Ford am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße ein kleines Stück zurück. Dabei beschädigte er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Pkw Seat eines 22-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Bopfingen: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Montagmittag, 13.30 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Vereinsheim am Sandberg ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt sowie einen Bildschirm der Marke Xoro. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 700 Euro; der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960214.

Ellwangen: Parkrempler

Bei einem Verkehrsunfall, den eine Fahranfängerin am Dienstagmorgen verursachte, entstand kurz vor 8 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die 18-Jährige beschädigte beim Einparken mit ihrem Pkw Opel einen an der Einmündung Magdeburger Straße / Berliner Straße geparkten Pkw VW.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte, als er einen in der Pfitzerstraße abgestellten Pkw Mercedes Benz streifte. Die Beschädigungen wurden am Montagabend gegen 17.40 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Unfall beim Ausparken

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr beschädigte eine 52-Jährige beim Ausparken ihres Pkw Nissan einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw Renault, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell