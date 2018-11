POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisster 77-Jähriger in hilfloser Lage aufgefunden - Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim Einparken auf einen Parkplatz am Schloßplatz beschädigte am Mittwoch um 18:50 Uhr eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin einen daneben geparkten PKW VW Golf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Omnibus streift Feuerwehrfahrzeug

An der Ampelanlage im Alten Postweg streifte am Mittwoch um 13:40 Uhr ein 20-jähriger Lenker eines Omnibusses ein Feuerwehrfahrzeug, welches vom Alten Postweg nach rechts in die Hardtstraße abbiegen wollte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Mainhardt: PKW übersehen

Am Donnerstag um 07:40 Uhr befuhr eine 47-jährige Lenkerin eines VW Touran die Bundesstraße 14 von Schwäbisch Hall in Richtung Mainhardt. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah die VW-Fahrerin einen entgegenkommenden PKW Audi A3 eines 50-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rosengarten: Auffahrunfall

Eine 28-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstag um kurz vor 8 Uhr die Bundesstraße 19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Am Ortseingang von Uttenhofen übersah sie einen VW Polo einer 19-Jährigen, die verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Infolge Unachtsamkeit geriet am Donnerstag um 11 Uhr ein 38-jähriger Lenker eines PKW Volvo auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg, ins Schleudern und prallte gegen einen Sattelzug, welcher auf der rechten Spur fuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Künzelsau-Garnberg / Unterregenbach: Vermisster 77-Jähriger in hilfloser Lage aufgefunden

Der seit Dienstagabend vermisste 77-Jährige aus Künzelsau-Garnberg konnte am Mittwochnachmittag lebend in Unterregenbach aufgefunden werden. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung mit Polizeihubschraubern hatten zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Aalen nach dem Mann und dessen Pkw gesucht. Gegen 15.30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug des Vermissten im Straßengraben stehend zwischen Falkenhof und Unterregenbach fest. Daraufhin suchten die Einsatzkräfte mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr die umliegende Gegend ab. In einem Steilhang in circa 80 Meter Entfernung zu dem abgestellten Pkw fand der Suchtrupp den Vermissten gegen 16.40 Uhr. Der 77-Jährige befand sich in hilfloser Lage, war aber ansprechbar. Ein Notarzt versorgte den Mann. Daraufhin wurde er von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar war der 77-Jährige gesundheitlich angeschlagen und aufgrund dessen in die hilflose Lage geraten.

