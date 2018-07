POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Fass mit unbekanntem Inhalt auf Firmengelände entdeckt

Schwäbisch Gmünd (ots) - Mitarbeiter eines Unternehmens in der Forststraße bemerkten am Montag gegen 15:15 Uhr ein Fass mit Gefahrgutkennzeichnung auf dem Firmengelände. Da das Fass nicht zugeordnet werden konnte, wurde die Feuerwehr verständigt. Diese war mit 68 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz, darunter der Gefahrgutzug. Das DRK war ebenfalls vor Ort in Bereitschaft. Das Fass wurde von der Feuerwehr gesichert und abtransportiert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell