POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Beim Diebstahl gestört?- gefährliches Überholmanöver

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Einbrüche

Am Montagvormittag wurde im Kelterweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter drangen dort über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein. Zudem wurden auch Türen zu einer nicht bewohnten Einliegerwohnung gewaltsam geöffnet. Am Gebäude entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Ob Wertgegenstände aus dem Wohnhaus entwendet wurden, ist noch unklar. Wer Hinweise zur Tat geben kann, die zwischen 9 Uhr und 10.40 Uhr verübt wurde, sollte sich bitte unter Tel. 0711/57720 melden. Weiteren Sachschaden hinterließen Einbrecher, die in der Nacht zum Montag in eine Schule für Physiotherapie in der Fellbacher Straße eingebrochen sind. Soweit festgestellt wurde, drangen die Täter über eine Tiefgarage in das Gebäude ein. Hierzu wurden Türen aufgebrochen und eingeschlagen, an den Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden. Inwieweit bei der Absuche der Behältnisse in den Betriebsräumen Wertgegenstände erbeutet wurden, ist bislang noch unklar.

Remshalden: Farbschmierereien an Gebäude

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr hat ein Unbekannter Schmierereien mit schwarzer Farbe an einem Gebäude der Hölzlestraße angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Remshalden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 72463.

Rudersberg: Unbekannter wollte Kupferrohre stehlen und musste Leiter zurücklassen

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr hatte ein Unbekannter versucht an einem Gebäude in der Hofstattstraße Kupferrohrstücke abzumontieren und zu entwenden. Zu diesem Zweck brachte der dreiste Dieb sogar eine Leiter mit. Bei seiner Tatausführung wurde er allerdings gestört, so dass der Dieb bereits abmontierte Kupferrohre und die Leiter zurücklassen musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung im fraglichen Bereich gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Rudersberg unter Telefon 07183 929316.

Oppenweiler: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Ein Fahrer eines weißen Audi A3 überholte am letzten Donnerstag mehrmals auf der Bundesstraße 14 zwischen Sulzbach und Ellenweiler. Dabei wurden einige Autofahrer gefährdet. Nur durch deren geeignete Reaktionen konnte Schlimmeres vermieden werden. Durch das gefährliche Überholmanöver im Kurvenbereich kurz nach der Lauterbrücke, wo die Strecke nicht komplett einzusehen war, musste der Fahrer eines Pkw Mini gegen 12.50 Uhr abbremsen und ausweichen. Zur Klärung dieser Details sollte sich der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw Mini dringend mit dem Verkehrskommissariats Backnang unter Tel. 07191/89290 oder unter 07904/94260 in Verbindung setzen.

