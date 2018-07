POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche Fußgängerin sexuell belästigt - Auseinandersetzungen - Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Spiegelberg: Nach Unfall weitergefahren

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen verursachte am Sonntag gegen 12 Uhr einen Verkehrsunfall. Er befuhr die K 1819 von Spiegelberg Richtung Vorderbüchelberg und wollte in einer Rechtskurve zwei Reiter überholen. Dabei gefährdete er zwei entgegenkommende Motorradfahrer, die beide nach rechts zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ausweichen mussten. Beide Motorradfahrer kamen von der Fahrbahn ab und zogen sich beim Unfall Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des roten Motorrades mit Beiwagen, bei dem es sich um eine ältere Yamaha gehandelt haben soll, fuhr nach dem Unfallgeschehen weiter. Zur Klärung der Unfalldetails und Ermittlung des Verursachers bittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise. Insbesondere sollten sich auch die beiden unbekannten Reiter bei der Polizei melden.

Aspach: Streitigkeiten

In einem Wohnheim in der Marbacher Straße gerieten am Sonntagabend zwei Asylbewerber aneinander. Ein alkoholisierter 27-jähriger Iraker bedrohte mit einem Küchenmesser einen algerischen Mitbewohner. Weil der Streit nicht beigelegt werden konnte, wurde der Aggressor bis zum nächsten Morgen von der Polizei in Arrest genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.

Aspach: Festbesucher geschlagen

Ein 16-Jähriger besuchte in der Nacht zum Sonntag ein Fest in der Winzerstraße. Gegen 4.30 Uhr beobachtete er Abseits der Veranstaltung eine Auseinandersetzung, die er Schlichten wollte. Von einem Unbekannten bekam er dabei einen Kopfstoß. Auf dem anschließenden Nachhauseweg verfolgten ihn mehrere Männer. Diese brachten den Jugendlichen zu Boden und schlugen auf ihn ein. Der 16-Jährige wurde dabei verletzt. Festbesucher, die Hinweise zu der Auseinandersetzung und die unbekannten Männer machen können, sollten sich nun bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Mädchen sexuell belästigt

Ein 16-jähriges Mädchen war am Sonntag zwischen 11.45 Uhr und 12.10 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Grasiger Rain in Richtung Sonnenbühlhof unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der Mann streichelte das Mädchen am Arm, fasste ihr ans Gesäß eher er sie noch umarmte und auf die Wange küsste. Das Mädchen setzte sich zu Wehr, woraufhin der Unbekannte in das Cannstatter Wohnviertel weglief. Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte kurze hellbraune Haare, grüne Augen und war mit T-Shirt und Baumwollhose bekleidet. Er selbst habe sich als 19-jähriger Albaner vorgestellt. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen zu Verkehrsgeschehen gesucht

Ein 38-jähriger Citroen-Lenker fuhr gegen 15.50 Uhr stadteinwärts und wollte wohl nach links in die Haldenstraße einbiegen. Nachdem er hierzu abgebremst hatte, soll er noch etwas zurückgefahren sein und dabei einen nachfolgenden Mercedes an der Fahrzeugfront beschädigt haben. Da die Einlassungen der Unfallbeteiligten nicht im Einklang mit den Beschädigungen am Fahrzeug sind, bittet die Polizei Fellbach um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Ein hölzerner Strommast geriet am Sonntag kurz vor 12 Uhr in der Hölderlinstraße in Brand. Mitarbeiter der Stadtwerke als auch die örtliche Feuerwehr waren deshalb im Einsatz. Ursächlich war wohl ein Defekt an der Leitung. Es entstand kein größerer Schaden.

Waiblingen: Unfall mit drei Verletzten

Ein Unfall mit drei verletzten Personen ereignete sich am Sonntagmorgen auf der Winnender Straße zwischen Waiblingen und Korb. Eine 57-jährige VW-Fahrerin war gegen 11.35 Uhr in Richtung Korb unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur B14 in Fahrtrichtung Stuttgart kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links und fuhr dort auf einen auf der Abbiegespur stehenden 60-jährigen Biker mit seiner Harley auf. Der Biker wurde auf Motorhaube und dann auf die Straße geschleudert. Der VW zog nach dem ersten Zusammenstoß weiter nach links und kollidierte hier auf der Gegenfahrspur noch mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 63-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden alle drei beteiligten Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge und das Motorrad mussten von einem Abschleppdienst gebogen werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Geigeräckerstraße wurde am Samstag ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der unbekannte Täter schaffte es jedoch nicht, die Geld oder Zigaretten zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-422 zu wenden.

Weinstadt: Linienbus streift PKW

Gegen 15:15 Uhr streifte ein 37- Jahre alter Fahrer mit seinem Linienbus in der Poststraße beim Vorbeifahren einen PKW der Marke Mazda. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Schwaikheim: Verkehrsunfallflucht an Friedhof

Am Samstag parkte ein 90 Jahre alter Benz-Fahrer sein Fahrzeug auf Höhe des der Aussegnungshalle am Friedhof. Als er vom Friedhof zurückkam bemerkte er einen Schaden am Heck des Fahrzeuges. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat das geparkte Auto im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr beschädigt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Winnenden unter Telefon 07195 694-0 zu melden.

Winnenden: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den auf dem Parkplatz eines Bäderbetriebes im Seehaldenweg stehenden PKW der Marke Mercedes Benz am Heck beschädigt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 07195 694-0 bei der Polizei in Winnenden melden.

Schorndorf: Radfahrerin schwer verletzt

Ein 64 Jahre alter Fiat-Fahrer übersah am Sonntag gegen 17:40 Uhr im Augustenkreisel beim Abfahren auf die Arnoldbrücke eine 44-jährige Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Schorndorf: Hund vor Fahrrad gelaufen

Am Sonntag kurz nach 11:00 Uhr kam eine 67 Jahre alte Fahrradfahrerin in der Straße Metzlinsweiler Hof zu Fall und verletzte sich leicht. Offenbar kreuzte ein nicht angeleinter Hund die Fahrbahn der Radfahrerin, wodurch diese zu Fall kam. Ein Rettungswagen war im Einsatz.

Welzheim: Tiefstehende Sonne blendet Fahrer

Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer kollidierte am Sonntag gegen 20 Uhr mit einem geparkten Fiat Ducato in der Gartenstraße auf Höhe der Einmündung Rosenstraße. Offenbar war er von der tiefstehenden Sonne geblendet gewesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell