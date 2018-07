POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbrüche

Aalen (ots) - Abtsgmünd: Aufgefahren - 3000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 49-Jähriger seinen Pkw Audi am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 1075 zwischen Abtsgmünd und Laubach anhalten. Ein 48-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Up auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der am Montagmorgen entstand. Ein 56-Jähriger stellte seinen Pkw Audi gegen 7.15 Uhr in der Mozartstraße ab, wobei er das Fahrzeug offenbar nicht richtig absicherte. Dieses machte sich selbständig und rollte auf einen geparkten Pkw Mercedes Benz.

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr überholte ein 25-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der B 466 zwischen Großkuchen und dem Industriegebiet Neresheim einen vorausfahrenden Traktor. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Lkw, dessen Fahrer selbst bereits im Überholvorgang war und streifte diesen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8500 Euro; beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Neresheim: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte ein 80-Jähriger am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr mit seinem Peugeot einen Pkw Opel Astra, der auf dem Parkplatz des Flugplatzes Elchingen abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bopfingen: 4000 Euro Sachschaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 26-Jähriger am Montagmorgen verursachte. Gegen 7.20 Uhr beschädigte er beim Ausparken seines Pkw Opel Kombi in der Lessingstraße den Pkw Fiat einer 63-Jährigen, die zeitgleich an ihm vorbeifuhr.

Täferrot: In Gaststätte eingebrochen

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr drangen Unbekannte in eine Gaststätte in Täferrot ein und entwendeten aus einem Tresen den Kasseneinsatz. Der Täter, der vermutlich durch die auslösende Alarmanlage gestört wurde, erbeutete wohl lediglich Münzgeld. Der von ihm hinterlassene Schaden wird auf rund 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/921680 entgegen.

Spraitbach: Wurde der Einbrecher gestört?

Vermutlich über ein gekipptes Fenster drang ein Unbekannter zwischen Sonntagmitta, 12 Uhr und Montagmorgen, 5 Uhr in eine Gaststätte in der Hinterlintaler Straße ein. Vermutlich wurde der Täter durch die auslösende Alarmanlage gestört; er flüchtete ohne Beute. Hinweise in diesem Fall bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens an der Einmündung Baldungstraße / Vordere Schmiedgasse übersah eine 56-Jährige am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr den Pkw VW Caddy eines 46-Jährigen. Bei der Kollision des Pkw Mini der Unfallverursacherin und des VW entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Böbingen: Radfahrerin übersehen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr ereignete, musste eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vom Ortszentrum kommend, bog ein 81-Jähriger mit seinem Pkw Fiat nach links in die Römerstraße ein. Dabei übersah er wegen der tiefstehenden Sonne die Radlerin, die ihrerseits von rechts kam. Der Pkw erfasste das Fahrrad am Hinterrad, wodurch die 53-Jährige zu Boden stürzte.

