POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reihenhaus nach Brand unbewohnbar, Einbrecher vertrieben und anderes

Waiblingen (ots) - Waiblingen: Reihenhaus nach Brand unbewohnbar

Bei einem Brand eines Reihenhauses im Schlesierweg ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von circa 250.000 Euro entstanden. Eine 27 Jahre alte Familienangehörige hatte die 90 Jahre alte Bewohnerin besucht und in der Küche Essen frittiert. Hierbei brach gegen 13:30 Uhr ein Brand aus, der innerhalb kürzester Zeit auf die Küche und anschließend das gesamte Erdgeschoss übergriff.

Die 90 Jahre alte gehbehinderte Bewohnerin, die 27-Jährige Familienangehörige und deren zwei kleine Kinder flüchteten auf die Terrasse, von wo sie durch Polizeibeamte in Sicherheit gebracht wurden. Die Feuerwehr Waiblingen war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften angerückt und hatte den Brand innerhalb weniger Minuten gelöscht. Die 90 Jahre alte Dame stand unter dem Eindruck des Geschehens und musste vom Rettungsdienst betreut werden. Unmittelbar angrenzende Wohngebäude mussten vorsorglich geräumt werden.

Schorndorf: Gefährliche Verkehrssituation - Zeugen gesucht

Zu einer gefährlichen Verkehrssituation soll es am Dienstag um 18:00 Uhr in der Schlichtener Straße, Einmündung Krummhaarstraße gekommen sein. Ein 7 Jahre alter Bub hatte sich vermutlich im abgesperrten Bereich einer Baustelle bewegt und wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angesprochen. Dieser hatte in der Schlichtener Straße mit einem schwarzen Pkw auf der linken Seite in Richtung Oberberken angehalten und mit dem Jungen gesprochen. Andere Autofahrer, die von Oberberken kommend unterwegs waren, hatten deshalb anhalten müssen. Zeugen, die Angaben zu der Situation oder dem dunklen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 07151/950-0 zu melden.

Weinstadt: Einbrecher vertrieben

Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag von einer Anwohnerin überrascht worden. Die zwei Männer hatten gegen 02:45 Uhr mit einem Brecheisen versucht die Eingangstüre zu einer Metzgerei aufzuhebeln. Eine Nachbarin bemerkte die Einbrecher und sprach diese an, woraufhin sie in Richtung Endersbach flüchteten. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.

Beide Täter waren circa 20-30 Jahre alt, circa 180 - 190 cm groß und waren dunkel gekleidet. Ein Täter hatte weiße Turnschuhe und eine weiße Schildmütze mit einem schwarzen Schild getragen. Der Einbruch wurde erst am Vormittag gemeldet. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weinstadt, Telefon 07151/65061.

Fellbach: 19-Jähriger fährt gegen geparktes Auto

Um 9:00 Uhr am Donnerstag beschädigte ein 19-jähriger Opel-Fahrer einen in der Hintere Straße geparkten Daimler einer 62-Jährigen. Da sich der junge Mann zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt hatte, kommt auf ihn nun auch ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu. Der verursachte Sachschaden lässt sich mit etwa 2.000 Euro beziffern.

Backnang: Auto übersehen

Kurz vor 18:00 Uhr ereignete sich am Mittwoch im Bereich der Auffahrt von der Landesstraße L1115 zur B14 einen Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer wollte vom Zubringer nach links auf die B14 auffahren. Ein aus Richtung Maubach kommender 34 Jahre Renault-Fahrer war auf der B14 in Richtung Backang-Strümpfelbach unterwegs. Die Fahrzeuge stießen im Einmündung zusammen. Wie die dortigen Verkehrsampeln zum Unfallzeitpunkt geschaltet waren, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei Backnang bittet, insbesondere hinsichtlich der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, unter Telefon 07191/909-0 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Jogger von Greifvogel attackiert

Am Donnerstag gegen 8:00 Uhr wurde ein 52 Jahre alter Jogger auf einem Feldweg zwischen Hertmannsweiler und Degenhof von einem Greifvogel, vermutlich einem Mäusebussard, attackiert. Der Mann wurde bei dem Angriff aus der Luft leicht am Kopf verletzt.

