POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und anderes

Waiblingen (ots) - Winterbach: Unfall mit Radfahrer

Eine 22-Jährige öffnete am Mittwoch gegen 17.15 Uhr eine Türe eines am Fahrbahnrand der Holzstraße parkenden Opel. Ein 87-Jähriger, der mit seinem Fahrrad in Richtung Kleingartenanlage unterwegs war, versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch gegen die Türe und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die er im Krankenhaus versorgen ließ.

Schorndorf: Unfallflucht

Der bislang unbekannter Fahrer eine silbernen VW Polo verursachte am Mittwoch auf der B29, Höhe Schorndorf, in Fahrtrichtung Aalen einen Unfall und entfernte sich anschließend unerlaubt. Bei einem Fahrmanöver streifte er gegen 17.15 Uhr einen Lkw und gefährdete dabei auch einen anderen Autofahrer. Der Polo-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort und verließ die B29 an der Anschlussstelle Haubersbronn. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Alfdorf: Unfall beim Wenden

Ein 55-Jähriger verursachte am Mittwochnachmittag rund 3000 Euro Sachschaden. Der Mann wollte gegen 15.30 Uhr mit seinem Lkw an der Einmündung Obere Schloßstraße/Hauptstraße wenden. Dabei stieß er gegen einen mittlerweile hinter ihm stehenden Ford einer 34-Jährigen.

Schorndorf: Kupferdiebstahl

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen bauten Diebe großflächig die Kupferverschalung am Friedhofsgebäude von Miedelsbach in der Rudersberger Straße ab und entwendeten das Metall. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. entsprechender Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Eigentlich war eine 49-Jährige VW Lenkerin am Mittwoch um 16:20 Uhr an einer roten Baustellenampel in der Neustadter Hauptstraße schon gestanden, doch dann rutschte sie von der Kupplung und ihr Wagen machte einen Satz und fuhr auf einen Skoda einer 44-Jährigen auf. Dieser wurde auf einen VW Touran einer 29-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf circa 4.000 Euro beziffert.

Waiblingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr einen geparkten Fiat beschädigt, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Düsseldorfer Straße abgestellt war. An dem Fiat war an der vorderen rechten Fahrzeugseite ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Kirchberg/Murr: Auffahrunfall

Ein 20-Jähriger befuhr am Mittwoch, gegen 19:45 Uhr die Landesstraße von Kirchberg kommend in Richtung Aspach. Unmittelbar vor der Einmündung zur L 1124 fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Jeep einer 62-Jährigen auf, wodurch ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand.

Sulzbach an der Murr: Randalier in Gewahrsam genommen

Gegen 1:45 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in der Backnanger Straße gemeldet. Der Mann habe gegen Mülltonnen getreten, an Häusern geklingelt und herumgeschrien. Daraufhin wurde dem 34-Jährigen unter Androhung der Ingewahrsamname ein Platzverweis erteilt. Nachdem es kurze Zeit ruhig blieb, setzte der Mann seine Randale in der Backnanger Straße fort. Hier beschädigte er unter anderem einen geparkten PKW. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 500 Euro. Mit richterlicher Anordnung wurde der polizeibekannte Mann in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 2.2 Promille.

Murrhardt: Einbruch in Wohnheim

Am Mittwoch hat sich ein unbekannter Täter durch ein offenes Fenster Zugang zu einem Zimmer in einem Wohnheim in der Fritz-Schweizer-Straße verschafft. Zwischen 4:30 Uhr und 17:30 Uhr durchwühlte der Eindringling das Zimmer und entwendete Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Fellbach: Kupferrohre entwendet

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr Zugang zu einem Baustellengelände in der Eisenbahnstraße. Hier entwendeten sie zwei 4 Meter lange Kupferrohre. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Fellbach unter Telefon 07115772-0 entgegen.

Fellbach: Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Kurz nach 18 Uhr kam es am Ausgang des Stadttunnels in Fahrtrichtung Waiblingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 22-jähriger musste verkehrsbedingt seinen Ford-PKW abbremsen. Die hinter ihm fahrende 33-Jährige konnte ihren Peugeot ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Aufgrund zu geringen Abstandes konnte ein 31-Jährige ihren VW-PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf den Peugeot auf und schob diesen auf den Ford auf. Die Fahrerin des Peugeot und der Fahrer des Fords wurden durch den Aufprall beide leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit rund 17.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell