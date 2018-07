POL-AA: Ostalbkreis-Raum Ellwangen und Schwäbisch Gmünd: Unfälle, Diebstähle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Adelmannsfelden: Reh bei Unfall getötet

Auf der Kreisstraße 3242 zwischen Vorderwald und Adelmannsfelden erfasste ein 55-Jähriger am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei der Kollision getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr verursachte, als er beim Ausparken einen in der Straße An der Mauer geparkten Pkw VW Golf beschädigte. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw Audi handeln. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ebenfalls auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 72-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw VW Tiguan beim Einparken einen in der Brauergasse geparkten Pkw Toyota beschädigte.

Ellwangen: Lkw verursacht 3000 Euro Sachschaden

Gegen 14 Uhr am Mittwochmittag beschädigte ein 41-Jähriger mit seinem Lkw beim Einfahren auf ein Firmengelände in der Lindenstraße die dort stehende Straßenbeleuchtung und einen Maschendrahtzaun. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug zerkratzt

Bereits am Montag zwischen 4.20 und 18 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw Renault Clio, der in dieser Zeit auf dem Bahnhofsplatz in Bopfingen abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Altmetall entwendet

Durch einen Zeugen wurde dem Polizeirevier Ellwangen am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr mitgeteilt, dass ein Unbekannter Eisenteile aus einem Container vor der Sechta-Halle in Röhlingen entwendet und in seinen Pkw eingeladen hat. Anhand des von dem Zeugen genannten Kfz-Kennzeichens konnte das Fahrzeug des 39-Jährigen im Bereich eines Einkaufszentrums festgestellt und durchsucht werden. Tatsächlich fanden die Beamten im Fahrzeug einen entwendeten Wagenheber vor. Der 39-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Ellwangen: Unfall im Einmündungsbereich

Von der Hauptstraße kommend, bog eine 27-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Pkw Audi nach links in die Hofackerstraße ein. Dabei fuhr sie zu weit links, weshalb sie den Pkw BMW einer 40-Jährigen streifte, der im Einmündungsbereich stand. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Bopfingen: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Eine 35-Jährige verursachte am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw VW Touran fuhr sie gegen 13 Uhr auf den am Fahrbahnrand der Keltenstraße geparkten Pkw Mercedes Benz eines 59-Jährigen auf. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: 1500 Euro Sachschaden

Ein 57-Jähriger verursachte am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er seinen Lkw beim Anfahren auf der Mutlanger Straße ein Stück zurückrollen ließ und dabei den hinter ihm stehenden Pkw VW einer 37-Jährigen beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Geldbörse entwendet

Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr am Mittwochvormittag entwendete ein Dieb die Geldbörse einer 71-Jährigen aus deren Handtasche. Die Frau hatte den Geldbeutel zuletzt in einem Ladengeschäft am Marktplatz in der Hand. Auf dem Wochenmarkt stellte sie dann fest, dass ihre Handtasche, die immer verschlossen ist, geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Der Täter erbeutete neben rund 150 Euro Bargeld mehrere persönliche Gegenstände der 71-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Mit einem Löschfahrzeug und 6 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Mittwochmorgen zu einem Brand aus. Kurz nach 10 Uhr war es in den Riedäckern zu einem Flächenbrand gekommen, bei dem rund 10 Quadratmeter Wiese verbrannten. Die Ursache des Feuers konnte nicht ermittelt werden.

