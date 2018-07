POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zweimal gezündelt, zweimal rechtzeitig erkannt - Durch geschlossene Schranke aus Tiefgarage geflüchtet - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Ein 82-jähriger VW Golf-Fahrer wollte am Mittwoch um 11:00 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße Gängele einfahren. Beim Ausparken übersah der Mann ein zu diesem Zeitpunkt auf der Straße stehenden VW Transporter einer 43-jährigen Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Crailsheim: Durch geschlossene Schranke aus Tiefgarage geflüchtet

Am Mittwoch gegen 14:40 Uhr wurde durch einen zeugen der Polizei gemeldet, dass ein männlicher Fahrer eines VW Polo mehrfach mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer in der Tiefgarage in der Wilhelmstraße gefahren ist. Anschließend durchbrach das Fahrzeug die geschlossene Ausfahrschranke und floh in zunächst unbekannte Richtung. Durch eine Polizeistreife konnte kurz darauf das verlassene Fahrzeug auf dem Volksfestplatz angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug konnte ein völlig zerstörtes Handy inklusive Personalausweis aufgefunden werden. Während den Ermittlungen vor Ort kehrte der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurück. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zu einer Blutentnahme, zur Bestimmung des Alkoholgehaltes, in ein Klinikum verbracht. Der Schaden im Parkhaus ist noch nicht bekannt, am Fahrzeug beläuft er sich auf etwa 2000 Euro.

Michelbach an der Bilz: Zweimal gezündelt, zweimal rechtzeitig erkannt

Am Mittwochabend wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Hall mitgeteilt, dass eine unbekannte Person den Inhalt einer Papiertonne, welche zur Leerung am Straßenrand der Christian-Schubart-Straße abgestellt war, angezündet hat. Aufgrund des geschlossenen Deckels und somit fehlendes Sauerstoffes glimmt der Inhalt lediglich. Das Glutnest konnte durch die Feuerwehr Michelbach gelöscht werden. Während der Anzeigenaufnahme kam ein Nachbar hinzu und teilte mit, dass er am Vorabend bereits ein kleines Feuer im Gebüsch seines Wohnhauses entdeckt habe, welches er mittels Wassereimern gelöscht habe. Auch hier entstand dank der rechtzeitigen Brandentdeckung kein Schaden. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Vellberg: Auffahrunfall

Zwischen Dörrenzimmern und Vellberg kam es auf der Landstraße 1060 am Mittwoch um 16:45 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Ein 53-jähriger Fiat-Fahrer fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Mercedes-Benz eines 50-jährigen auf. Verletzt wurde niemand.

