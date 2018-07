POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Krankenwagen, Flächenbrand, Unfälle, Betrunkener Autofahrer und anderes.

Waiblingen (ots) - Waiblingen: Rennradfahrer schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen hat am Mittwoch, um 12:00 Uhr ein 69 Jahre alter Rennradfahrer erlitten. Der Senior war in der Sandwiesenstraße, ohne Fremdeinwirkung, gegen den Bordstein geraten und anschließend gestürzt. Er wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in eine Stuttgarter Klinik eingeliefert.

Korb: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit ist am Mittwoch, um 08:30 Uhr ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer in der Waiblinger Straße auf einen Audi eines 42-Jährigen aufgefahren, der unmittelbar nach der Einmündung Schillerstraße an einem Fußgängerüberweg angehalten hatte. Bei dem Auffahrunfall war ein Sachschaden von circa 3.500 Euro entstanden.

Weinstadt: Unfall mit Krankenwagen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Krankenwagen hat sich am Mittwochnachmittag eine 21 Jahre alte Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau hatte gegen 14:00 Uhr mit ihrem VW die Landesstraße 1201 von Strümpfelbach in Richtung Waiblingen befahren, als der 25 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Krankenwagens in die Strümpfelbacher Straße abbog, ohne auf den Vorrang des VW zu achten. Zum Unfallzeitpunkt hatte sich im Krankenwagen kein Patient befunden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf mindestens 10.000 Euro beziffert.

Kernen im Remstal: Anhängerplane aufgeschnitten Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr hat ein unbekannter Täter die Plane eines Anhängers, der in der Seestraße gegenüber einem Bolzplatz geparkt war, aufgeschnitten. Der Dieb musste jedoch feststellen, dass sein Tun vergeblich war, da auf der Ladefläche des Anhängers keine Gegenstände zu finden waren. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Fellbach: Frau auf Fußgängerüberweg von Auto erfasst - Zeugen gesucht! Erst nachträglich wurde der Polizei ein Unfall gemeldet, der sich am Dienstag, gegen 17:00 Uhr in der Eisenbahnstraße ereignet hat. Eine 34-Jährige hatte einen Fußgängerüberweg überquert, als sie von einem schwarzen Pkw erfasst wurde. Nach dem Unfall hatten sich Zeugen und der Fahrer, bei dem es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann handelt, um die leicht verletzte Frau gekümmert. Anschließend hatte man sich wieder getrennt, ohne die Personalien auszutauschen. Der Autofahrer war circa 165 cm klein und hatte schwarze Haare. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Fellbach unter 0711 5772-0 zu melden.

Schorndorf: Beinah-Zusammenstoß mit Unfallflucht Am Mittwochmorgen gegen 6:45 Uhr kam es in der Urbacher Straße zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen dem Skoda einer 49-Jährigen und dem Fahrzeug eines unbekannten Verkehrsteilnehmers. Die Skoda-Fahrerin war in Fahrtrichtung Urbach unterwegs als ihr der Unbekannte auf Höhe Ortsausgang Haubersbronn teils auf ihrer Spur entgegenkam. Die 49-Jährige musste ausweichen. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, jedoch touchierte die Skoda-Lenkerin den Bordstein, wodurch der vordere Reifen ihres Fahrzeuges beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0 zu melden.

Welzheim: Parkplatzrempler Aufgrund des Markttages am Mittwoch fand rund um den Gottlob-Bauknecht-Platz reger Parksuchverkehr statt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 9:30 Uhr und 10.23 Uhr vermutlich beim Ausparken den Seat einer 26-Jährigen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Seat entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Welzheim unter Telefon 07182 92810 in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Flächenbrand

Eine Waldrandfläche von circa 50 Quadratmetern ist am Mittwoch gegen 12:45 Uhr kurz vor Waltersberg aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer, bei dem auch zwei Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden, schnell unter Kontrolle. Der Polizeiposten Murrhardt war mit einer Streifenbesatzung im Einsatz. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Murrhardt: Betrunkener Autofahrer lag neben Auto - Zeugen gesucht

Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer ist am Dienstag, gegen 18:20 Uhr in der Berliner Straße aufgefallen. Der Fahrer des braunen Pkw, Dacia war vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Berliner Straße eingefahren und beinahe mit einem anderen Fahrzeug zusammen gestoßen.

Kurz vor 19:00 Uhr wurde der Dacia auf einem Parkplatz bei Murrhardt-Harbach gesichtet. Der 64 Jahre alter Fahrer lag betrunken neben seinem Auto. Er wurde zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Zeugen, welche den Dacia fahrend gesehen haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeiposten Murrhardt, Telefon 07192/5313 zu melden.

