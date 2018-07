POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Aalen: Wildunfall

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend entstand. Kurz nach 22 Uhr erfasste ein 79-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki auf der Landesstraße 1075 zwischen Abtsgmünd und Laubach ein die Straße querendes Reh. Das Tier sprang nach dem Aufprall davon; der Pkw wurde im vorderen linken Bereich beschädigt.

Aalen: Fahrzeug zerkratzt - 3000 Euro Sachschaden

Am Mittwoch zerkratzte in der Zeit zwischen 12.30 und 17.50 Uhr ein Unbekannter den Pkw Opel einer 40-Jährigen, der auf einem Parkstreifen in der Ellwanger Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden an dem Neuwagen beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr entstand, als ein 31-Jähriger mit seinem Kleintransporter einen Pkw Honda beschädigte, der vor einem Hotel auf dem Sparkassenplatz abgestellt war.

Westhausen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochvormittag einen Sachschaden von rund 600 Euro, als er einen Pkw Audi beschädigte, der auf dem Parkplatz einer Praxis in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße abgestellt war. Die Beschädigungen entstanden im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr. Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Aalen-Unterkochen: Pedelec-Fahrer von Lkw erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 75-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag zu. Mit seinem Pedelec war er gegen 11.20 Uhr auf der Sutorstraße unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage kam ihm ein Sattelzug entgegen, der im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn fuhr, um an einem dort parkenden Lkw vorbeizukommen. Dabei fuhr das Fahrzeug so dicht an dem 75-Jährigen vorbei, dass dieser von der Bordwand gestreift wurde. Dabei erlitt er Schnittwunden am linken Arm, ehe er zu Boden stürzte. Der Lkw-Fahrer bremste lediglich kurz ab und fuhr dann weiter. Entsprechende Ermittlungen in einer nahegelegenen Firma, aus deren Richtung der Lkw kam, wurden aufgenommen.

Aalen: Steinewerfer

In der Schleifbrückenstraße warf ein polizeibekannter 50-Jähriger am Mittwochmittag Steine gegen einen Pkw Hyundai. Der stark alkoholisierte Mann verursachte dadurch mehrere hundert Euro Schaden. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet ihn eine entsprechende Strafanzeige.

