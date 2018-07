POL-AA: Ostalbkreis: Drogenfall, Trickbetrügerin und Unfälle im Raum Gmünd, Polizei hilft verletzter Katze in Aalen

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Drogenfund nach Diebstahl

Ein Ehepaar wurde am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Ledergasse von einem Ladendetektiv beim gemeinschaftlichen Diebstahl von Feuchttüchern ertappt. Bei der Durchsuchung der 32 Jahre alten Frau wurde in ihrer Handtasche ein Einhandmesser aufgefunden, wodurch ein waffenrechtlicher Verstoß verwirklicht sein könnte. Bei der Durchsuchung des 40 Jahre alten Mannes wurden etwa 26 Gramm Heroin sowie eine kleinere Menge Kokain aufgefunden. Sowohl das Messer als auch die Drogen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Ledergasse fuhr ein Lkw-Lenker am Mittwochvormittag gegen 7.45 beim Rangieren rückwärts gegen die Fassade der Warenannahme, lud dort seine Ware ab und prallte anschließend beim Rückwärtsfahren gegen eine Ampelanlage auf dem Gehsteig vor der Warenannahme. Der Lkw-Lenker entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

3500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 9.10 Uhr in der Pfitzerstraße ereignet hat. Eine 22-jährige Renault-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf den stehenden Pkw einer 54-jährigen Citroen-Lenkerin aufgefahren, die verkehrsbedingt an einer Ampel bei Rotlicht angehalten hatte.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Lkw rollt gegen Steinpfeiler und Pkw

Nicht genügend gegen das Wegrollen gesichert hatte ein 21-jähriger Sattelzuglenker sein Fahrzeug am Mittwochmorgen am rechten Fahrbahnrand der Schellingstraße. Das Fahrzeug machte sich selbständig, fuhr auf einen Steinpfeiler auf und drückte im weiteren Verlauf eine Mülltonne gegen einen in einer Hofeinfahrt geparkten Pkw. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Trickbetrügerin

Eine 60 Jahre alte Frau versuchte am Dienstag in mindestens vier Geschäften der Innenstadt Geld zu ergaunern. Sie täuschte jeweils vor, Kleinigkeiten kaufen zu wollen, bezahlte mit einem 100 Euro-Schein und wollte den jeweiligen Kauf dann doch rückgängig machen. Dabei versuchte sie Teile des bereits erhaltenen Wechselgeldes einzubehalten, wurde dabei aber jeweils ertappt. Die Rumänin trat in der Vorwoche bereits im Raum Aalen zweimal mit derselben Masche auf. Die Frau musste eine Sicherheitsleistung entrichten und wurde danach wieder auf die Straße entlassen.

Aalen: Verletzte Katze

Am Mittwochmorgen wurde bei der Polizei gemeldet, dass sich eine verletzte weiße Katze auf den Treppenstufen der Fußgängerüberführung über den Gleisanlagen Alte Heidenheimer Straße/Ulmer Straße Richtung Pflaumbach befinden soll. Das am Hinterlauf verletzte Tier wurde von der Polizei zu einem Tierarzt gebracht, wo es tierärztlich versorgt wurde.

