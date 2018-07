POL-AA: Ostalbkreis: lose Radschrauben, Diebstahl, Stromschlag, zweiter Gleitschirmunfall am Wirtsberg, Verkehrskontrollen und Unfälle

Aalen (ots) - Hüttlingen: Unfall im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Lindenstraße/Ölweg in Niederalfingen kam es am Donnerstag gegen 7.50 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer 25-jährigen VW-Lenkerin und einer 43-jährigen VW-Lenkerin. Beide Damen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw Audi Q 3, der zwischen 6.30 Uhr und 6.40 Uhr gegenüber einer Bäckerei auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro.

Aalen: Von Hund gebissen

Am Mittwochnachmittag wurde eine 73-jährige Frau in der Walkstraße beim Vorbeigehen gegen 17 Uhr von einem angeleinten Hund einer 18-Jährigen in die linke Kniekehle gebissen. Zur Versorgung der Wunde, musste sich die Geschädigte in ärztliche Behandlung begeben.

Bopfingen: Straßenlampe beschädigt

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker, der beim Befahren der Ellwanger Straße vermutlich nach links von der Fahrbahn abkam, wurde eine dort aufgestellte Straßenlampe beschädigt und aus dem Boden gedrückt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Die Beschädigung der Straßenlampe wurde erst am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Bopfingen: Diebstahl an Lkw

An einem geparkten Lkw, der an der B 29 auf dem Parkplatz Karksteinblick zwischen Aufhausen und Bopfingen abgestellt war, wurden zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr die beiden Rücklichter am Sattelauflieger des Lkw komplett ausgebaut und entwendet. Der Wert beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte sich der Lkw-Lenker schlafend in seinem Führerhaus befunden.

Adelmannsfelden: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Beim Befahren der Badgasse kam es am Donnerstagvormittag gegen 9.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Lkw und dem dunkelblauen Hyundai einer Autofahrerin. Nachdem beide Fahrzeuglenker angehalten hatten und die Hyundai-Lenkerin dem Lkw-Lenker mitgeteilt hat, er möge warten, da sie ihr Kind im Kindergarten abliefern müsse, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Lkw soll es sich um einen grauen Pritschen-Wagen mit der Aufschrift: Stahlbau handeln. Die Polizei Ellwangen bittet unter Tel. 07961/9300 um Hinweise.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Am Mittwochabend versuchte ein Unbekannter gegen 21.30 Uhr die Türe zur Werkstatt eines Geschäftes im Türlensteg aufzuhebeln. Als er dabei von einer noch in der Werkstatt befindlichen Mitarbeiterin gestört wurde, flüchtete er.

Schwäbisch Gmünd: Gelöste Radschrauben

An einem grauen Pkw Citroen C8 wurden zwischen Montagabend und Mittwochmorgen in der Weilerstraße alle fünf Radschrauben am linken hinteren Rad gelöst. Die Geschädigte bemerkte dies während der Fahrt, konnte aber noch rechtzeitig anhalten. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bettringen unter Telefon 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Arbeiter schwer verletzt

Beim Verlegen eines neuen Stromkabels vom 1. OG in das 2. OG eines Firmengebäudes in der Güglingstraße erlitt ein 24-jähriger Arbeiter am Donnerstagvormittag gegen 8.20 Uhr einen Stromschlag. Er hatte versucht, das Kabel durch einen Bund bereits verlegter Kabel zu ziehen und versuchte mit einer dünnen Eisenstange durch Stochern in dem Bund Platz zu schaffen. Hierbei bekam er den Schlag. Er wurde schwer verletzt und mit Verbrennungen an den Händen in die Stauferklinik eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 9.10 Uhr auf der Obere Zeiselbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Skoda-Lenkerin hatte am Straßenrand angehalten, um einen Klein-Lkw passieren zu lassen. Beim Vorbeifahren streiften sich dann die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Heubach: Geschwindigkeits- und Vrkehrskontrollen

In der Nacht auf Donnerstag führte das Polizeirevier Geschwindigkeitskontrollen in der Aalener Straße durch. Dabei stellten die Beamten zwischen 23 Uh rund ein Uhr vier bedeutende Überschreitungen fest, d.h. im Punktebereich liegen. Der traurige Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 113 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Bereits am Mittwochnachmittag mussten bei Verkehrskontrollen an der Nordumgehung von Heubach mehrere Verstöße geahndet werden. Zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr wurden 57 Fahrzeugführer kontrolliert. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, eine Person fuhr unter Drogeneinfluss, eine Person war nicht angeschnallt, zudem mussten mehrere Mängelberichte ausgestellt sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle zur Überprüfung der allgemeinen Fahrtauglichkeit eines Verkehrsteilnehmers gefertigt werden.

Bartholomä: Zweiter Gleitschirmunfall am Wirtsberg

Mittlerweile konnte ermittelt werden, dass sich am Sonntag nach dem bereits berichteten Gleitschirmunfall tatsächlich ein zweiter Unfall am Wirtsberg ereignete. Dabei stürzte ein 47 Jahre alter Mann im Zuge seines Landemanövers aus etwa sechs bis sieben Metern Höhe alleinbeteiligt ab. Er zog sich dadurch unter anderem schwere Brüche zu und wurde mit dem besagten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Korrekturmeldung vom 03.07.18 / 15.44 Uhr

Bartholomä: Korrekturmeldung zu Gleitschirmunfall

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei bekannt, dass der 58-jährige Pilot entgegen der Berichterstattung lediglich leicht verletzt und nicht mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert wurde.

Womöglich ereignete sich gegen 19 Uhr ein weiterer Unfall, bei dem eine andere Person schwer verletzt und mit einem Hubschrauber abtransportiert wurde. Von diesem Ereignis liegen der Polizei allerdings noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ursprungsmeldung vom 02.07.18 / 8.47 Uhr

Bartholomä: Windböe erfasste Gleitschirmflieger

Schwere Verletzungen zog sich ein 58 Jahre alter Gleitschirmflieger am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu, als er bei Startübungen an der Skipiste am Wirtsberg von einer Windböe erfasst wurde und dadurch die Kontrolle verlor. Der Mann wurde circa 25 Meter weit in etwa einem Meter Höhe und teils auf dem Boden entlang gezogen und durchbrach dabei einen Holzabschrankung. Der Schirm blieb anschließend in Bäumen hängen, der 58-Jährige schnallte sich selbständig ab. Der Gleitschirmflieger, der zunächst angab unverletzt zu sein und auf die Verständigung eines Rettungswagens verzichtete, musste gegen 19.20 Uhr dann doch ärztlich behandelt werden. Dabei wurden schwere Verletzungen festgestellt, die es nötig machten, ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zu fliegen. Zuvor hatte der 58-Jährige die Bergwacht verständigt, um den Gleitschirm aus den Bäumen zu befreien.

