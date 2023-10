Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeibeamter durch tätlichen Angriff leicht verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 13.10.2023 wurden zwei Beamte des Polizeihauptreviers Demmin in die örtliche Loitzer Straße zur dortigen Shell-Tankstelle entsandt, da ein Hinweisgeber über den Polizeinotruf eine auffällige und möglicherweise auch hilflose Person gemeldet hatte.

Der am Einsatzort angetroffene Mann schlug im Rahmen der Kontaktaufnahme unvermittelt und ohne erkennbaren Grund in Richtung eines der eingesetzten Polizisten und traf diesen im Gesicht. Der 26-jährige Beamte zog sich durch den Schlag eine leichte Platzwunde an der Lippe zu.

Der Täter wurde daraufhin gefesselt und zur Klärung der bis dahin nicht bekannten Identität zum Polizeihauptrevier Demmin verbracht. Hier wurde bekannt, dass es sich bei Ihm um einen bereits polizeibekannten 26-jährigen Mann eritreischer Nationalität handelt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet, anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell