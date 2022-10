Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand einer Gartenlaube in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 24.10.2022 gegen 20:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer Gartenlaube in der Neubrandenburger Oststadt gemeldet. Mehrere Anrufer haben mitgeteilt, dass eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Hufelandstraße II in der Hufelandstraße lichterloh brennt. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg vor Ort eingetroffen sind, haben die Kameraden der Berufsfeuerwehr gerade mit den Löschmaßnahmen begonnen. Die massive Gartenlaube ist komplett abgebrannt. Durch die Hitze des Brandes wurde zudem eine benachbarte Laube beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat eine Strafanzeige aufgenommen. Die Ermittlungen wurden nun im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die am gestrigen Abend (24.10.2022) in der Zeit von 19:30 bis 20:30 Uhr auffällige Personenbewegungen im Bereich der Gartenanlage in der Hufelandstraße bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Brand der Gartenlaube geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

