Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Bootstrailer samt Sportboot bei Malchow

Malchow (ots)

In der Zeit vom 03.05.2019 22:30 Uhr bis 04.05.2019 08:30 Uhr kam es im Ziegeleiweg in Malchow zum Diebstahl eines Bootstrailers mit einem darauf befindlichen Sportboot.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Geschädigte den Bootstrailer mit dem Motorboot in den Abendstunden des 03.05.2019 auf einer Grünfläche im Ziegeleiweg in Malchow in unmittelbarer Nähe zur B 192 gesichert abgestellt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Bootstrailers samt Motorboot fest.

Das entwendete Motorboot vom Typ Celebrity 190 BR trägt das amtliche Kennzeichen RZ-AM870 und befand sich auf dem Bootstrailer der Marke Harbeck. In dem Sportboot befand sich zudem ein Innenbordmotor vom Typ Mercruiser. Die Gesamtschaden wird auf ca. 14.000EUR beziffert.

Wir bitten Zeugen, die in der Freitagnacht vom 03.05.2019 zum 04.05.2019 verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe bemerkt haben sich zu melden. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 74730 oder die Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480 entgegen.

