POL-ANK: 4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Ueckermünde leicht verletzt

Greifswald (ots) - Die Polizei warnt vor falschen Spendensammlern, die angeblich im Auftrag von Behindertenverbänden (z. B. für taubstumme Menschen) unterwegs sind. So sind in im Juli und August mehrere solcher Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet worden, darunter in Greifswald, auf der Insel Usedom und in Torgelow. Zum Beispiel hatten am Dienstag (13.08.2024) zwei Männer angeblich Spenden für Handicap ...

