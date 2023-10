POL-HST: Aufmerksamer Zeuge deckt mutmaßliche Trunkenheitsfahrt mit anschließender Unfallflucht auf

Stralsund (ots) - Am Montag, dem 16.10.2023 gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei in die Rostocker Chaussee zu einer Bushaltestelle auf Höhe des Krankenhaus West gerufen. Dort soll ein Fahrgast den Bus nicht verlassen. Mit dem 26-jährigen Marokkaner wurde gesprochen und der Sachverhalt konnte geklärt werden. Kurz darauf erging eine erneute Mitteilung an die Polizei. Zwei Heranwachsende (18 J. und 19 J.) sollen auf Höhe ...

mehr