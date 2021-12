Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mehrere berauschte Fahrer gestoppt

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg bereits am Monatsanfang berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5087228) liegt der Fokus der themenorientierten Verkehrskontrollen im Rahmen der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Monat Dezember auf "Alkohol & Drogen im Straßenverkehr". In den letzten 24 Stunden wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen drei berauschte Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Am 22.12.2021 gegen 10:30 Uhr kontrollierten Beamte vom Polizeirevier Sassnitz auf der Landesstraße 29 zwischen Prora und Binz einen Transporter Citroen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim 33-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Drogenvortest zeigte ein postives Ergebnis auf Amphetamin an.

Gegen 22:45 Uhr wurde in der Prohner Straße in Stralsund ein E-Scooter kontrolliert. Auch der 22-jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der Verkehrskontrolle räumte er gegenüber den Polizeibeamten den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Der am Anhalteort durchgeführte Drogenvortest untermauerte diese Aussage.

Sowohl gegen den 33-Jährigen Rüganer als auch gegen den 22-jährigen Stralsunder leiteten die Beamten jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

Am 22.12.2021 gegen 18:00 Uhr kontrollierten Beamte vom Polizeirevier Grimmen in der Karl-Marx-Straße in Tribsees einen PKW Ford. Der 59-jährige Fahrzeugführer war sichtlich alkoholisiert. Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von 1,48 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann aus der Region ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Ein Arzt entnahm allen deutschen Fahrzeugführern eine Blutprobe. Darüber hinaus wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und die örtlich zuständigen Führerscheinstellen informiert.

Die Polizei weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss eine der Hauptunfallursachen darstellt. Beeinträchtigungen durch Alkohol und Drogen (wie zum Beispiel Blendempfindlichkeit des Auges oder die Kombination von erhöhtem Selbstvertrauen und herabgesetzter Leistungsfähigkeit) beginnen bereits bei einer geringen Dosis und nehmen mit fortschreitendem Konsum deutlich zu. Wenn Sie Alkohol getrunken haben und sich unsicher sind, ob Sie noch fahren dürfen oder nicht sollten Sie das Auto im Zweifel immer stehen lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell