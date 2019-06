Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zwei verletzte Kinder nach Verkehrsunfall mit einem Schulbus

Sehlen (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich bei Sehlen auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein Bus mit Schulkindern die Landesstraße 291 von Sehlen kommend in Richtung Garz. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam dem Schulbus auf Höhe des Abzweigs Tangnitz ein PKW entgegen, der vermutlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 31-jährige Busfahrer wollte ausweichen, kam dabei mit dem Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zwei Schülerinnen im Alter von 8 und 9 Jahren wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte in das Bergener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Bus wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Wer Hinweise zur Ermittlung des Fahrzeugführers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838/ 8100, jeder anderen Polizeidienststelle oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell