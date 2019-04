Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach männlichem Tatverdächtigen nach Unterschlagung eines E-Bikes

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der am 13.02.2019 ein hochwertiges E-Bikes in Neubrandenburg unterschlagen hat.

Der bislang unbekannter Täter erschien am Mittwochen, den 13.02.2019 gegen 16:40 Uhr in einem Fahrradgeschäft am Friedrich-Engels-Ring und gab vor ein E-Bike kaufen zu wollen. Er interessierte sich dabei für ein hochwertiges E-Bike. Nach einem Beratungsgespräch bat der Mann darum eine Probefahrt mit dem Fahrrad machen zu dürfen. Zunächst testete der Mann das Rad auf dem Hof des Geschäftes. Da ihm das aber nicht reichte, gestattet man ihm eine Testfahrt bis zum nahegelegenen Discounter in der Rostocker Straße. Als Pfand hinterließ der unbekannte Mann sein I-Phone. Da der Angestellte das Handy als Pfand erhalten hatte, notierte er sich keine Personalien. Da der Mann jedoch bis zum Ladenschluss nicht zurückkehrte, wurde eine Anzeige bei der Polizei wegen Unterschlagung erstattet. Bei genauerer Überprüfung stellte sich dann auch noch heraus, dass der hinterlassene Pfand eine I-Phone Attrappe war.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter Ende 20, Anfang 30 Jahre - ca. 180 cm groß - schlanke Gestalt - Brillenträger (Helles Kunststoffgestell) - mittellange Haare, dunkler Haaransatz, auffällig blond gefärbt - bekleidet mit einer blauen Stoffhose und einer dunklen Jacke

Bei dem unterschlagenen Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Riese & Müller, Model Cityrad. Das Fahrrad hat einen weißen Rahmen. Die Sattelstange, die Schutzbleche und der Gepäckträger sind schwarz. Das E-Bike hat einen Neupreis von 4.400EUR.

Die bisherigen Maßnahmen der Kriminalpolizei haben nicht zur Ermittlung des Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde durch das Amtsgericht Neubrandenburg die Veröffentlichung eines Phantombildes des Tatverdächtigen genehmigt. Zudem ist der hiesigen Meldung ein Bild des entwendeten E-Bikes angefügt.

Wer kennt die abgebildete Person bzw. kann Hinweise zu deren Identität geben? Wer kann Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben? Wem wurde es möglicherweise zum Kauf angeboten?

Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 entgegen.

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

