Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 17. März 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

Am 16.03.2019, gegen 21.35 Uhr, gerieten in Wolfenbüttel, Kommißstraße, zwei 18 und 36 Jahre alte Männer in Streit. In dessen Verlauf schubste der Jüngere den Anderen zu Boden, wobei dieser sich leicht an der Stirn verletzte. Der 36jährige wurde vorsorglich dem KH Wolfenbüttel zur ambulanten Behandlung zugeführt. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Skiebe, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 17

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell