Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verunfallter Fahrzeugführer durch Polizeibeamte nach Flucht gestellt

Stralsund (ots)

Am 09.06.2019 gegen 23:00 Uhr ereignete sich im Carl-Heydemann-Ring in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein 40-jähriger Mann aus Rostock befuhr zunächst mit einem PKW VW den Carl-Heydemann-Ring in Richtung Innenstadt. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kam der 40-Jährige auf Höhe des Jungfernstiegs nach einem Überholvorgang beim Wiedereinordnen nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW fuhr gegen eine Bordsteinkante, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Ein Zeuge hielt den Fahrzeugführer zunächst fest, während eine weitere Zeugin die Polizei verständigte. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, flüchtete der 40-Jährige fußläufig in Richtung Innenstadt. Bei der sofort eingeleiteten Suche konnten zwei Beamte den Flüchtigen in der Heilgeiststraße feststellen. Eine Atemalkoholüberprüfung bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 1,30 Promille. Ein Arzt entnahm dem Rostocker eine Blutprobe. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und informierten die örtlich zuständige Führerscheinstelle. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell