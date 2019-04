Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schwer verletzte Person bei Baumfällarbeiten

Steinhagen/ Grün Kordshagen (ots)

Am heutigen Montag, dem 29.04.2019, führten insgesamt sechs Forstarbeiter in einem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Grün Kordshagen und Jakobsdorf Baumfällarbeiten durch. Gegen 8:50 Uhr fällte einer der Arbeiter einen Baum. Dieser stürzte auf einen in unmittelbarer Nähe arbeitenden 28-jährigen Kollegen, welcher in der Folge schwer verletzt wurde. Der verletzte Mann wurde mittels Rettungswagen nach Steinhagen gebracht und von dort mit einem Rettungshubschrauber nach Greifswald in ein Krankenhaus geflogen. Mitarbeiter der Kriminalpolizei Stralsund und vom zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

