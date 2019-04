Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Urlauber reagierte nach Verdacht auf Munitionsfund richtig

Sassnitz (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, dem 25.04.2019, reagierte ein Urlauber in Sassnitz richtig, als er in der Nähe des dortigen Golfplatzes (Kläranlage) den Fund von Munition vermutete. Er verständigte die Polizei und stellte nicht selbst Überprüfungen an. Durch den anschließend alarmierten Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand und Katastrophenschutz (LPBK) wurde die Fundmunition zur späteren kontrollierten Sprengung übernommen.

So verständigte der Hinweisgeber gegen 14:40 Uhr die Polizei über den Fund, die den Bereich entsprechend absperrte. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem gefundenen Gegenstand um eine zirka zehn Zentimeter lange Panzersprenggranate aus dem Dritten Reich, die offenbar noch Sprengstoff enthielt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Verständigen Sie bei derartigen Funden umgehend die Polizei. Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr, indem Sie selbst Überprüfungen anstellen. Bergen Sie solche gefährlichen Funde niemals eigenständig.

