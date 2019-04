Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße am Wochenende festgestellt

Landkreis V-R (ots)

Am vergangenen Wochenende führten die Beamten der Polizeiinspektion Stralsund mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

Am 28.04.2019 in den frühen Morgenstunden führten Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund auf dem alten Rügendamm eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Um 00:18 Uhr kam aus Richtung Rügen ein PKW Mitsubishi. Das Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h eingemessen. Erlaubt waren hier jedoch nur 50 km/h. Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz wurde dem 43-jährigen Fahrzeugführer, der auf der Insel Rügen lebt, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 76 km/h vorgeworfen. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen. Insgesamt stellten die Beamten in einer knappen Stunde fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

In Berglase auf der Insel Rügen nahmen Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen am gestrigen Sonntag, dem 28.04.2019, die Fahrzeugführer ins Visier. In einer Stunde stellten sie insgesamt sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Um 14:13 Uhr befuhr ein 46-jähriger Berliner mit seinem PKW VW die Ortschaft mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h bei erlaubten 50 km/h. Nach dem Toleranzabzug warfen die Beamten dem Mann eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h vor. Der Gesetzgeber sieht in diesem Fall eine Geldbuße in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von zwei Monaten vor.

