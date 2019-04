Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Raubstraftat in Stralsund - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Stralsund (ots)

In der Nacht vom gestrigen Donnerstag, dem 25.04.2019, zu heute ereignete sich im Bereich Zur Schwedenschanze in Stralsund eine Raubstraftat zum Nachteil einer jungen Stralsunderin. Der bislang unbekannte Angreifer sei anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflohen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ging die 26-Jährige gegen 23:15 Uhr über einen Parkplatz, der zur Heinrich-Mann-Straße führt. Dabei schob sie ein Fahrrad, als sie von einem unbekannten Tatverdächtigen Höhe des dortigen Ärztehauses hinterrücks gewaltsam angegriffen wurde, wodurch sie zu Boden stürzte. Im Anschluss stellte die junge Frau fest, dass ihr Bargeld und eine Geldkarte fehlten. Der oder die Tatverdächtigen konnten unerkannt fliehen. Die Stralsunderin wurde anschließend mit leichten Verletzungen im Krankenhaus aufgenommen.

Die Beamten der Kriminalpolizei bitten um Hinweise von Zeugen. Wer hat in diesem Zusammenhang zum o.g. Zeitpunkt etwas Auffälliges gesehen und kann beispielsweise weitere Informationen zum Tatgeschehen und zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund (03831 / 2890 0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

