POL-HST: Nachmeldung: Tatverdächtige nach Diebstahl in Stralsund gefasst

Stralsund (ots) - Wie am gestrigen Tag berichtet wurde, sind am Dienstagnachmittag drei Tatverdächtige im Alter von 42, 28 und 30 Jahren nach einem Diebstahl in einem Stralsunder Einkaufsmarkt von einem Ladendetektiv gestellt und an die Polizei übergeben worden. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4122177)

Nachdem die drei Täter festgenommen und dem Haftrichter im Amtsgericht Stralsund vorgeführt worden sind, entschied dieser die Untersuchungshaft für jeden der Täter anzuordnen. Sie wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gebracht.

