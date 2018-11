POL-HST: Handtasche in Stralsund entrissen - Zeugen gesucht

Stralsund (ots) - Am 12.11.2018, gegen 11:50 Uhr kam es in der Alten Richtenberger Straße in Stralsund offenbar zu einem Handtaschenraub auf offener Straße, bei dem sich eine 68-jährige Frau verletzte. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief die 68-jährige Geschädigte die Alte Richtenberger Straße in Richtung Jaromarstraße als ihr kurz hinter der Bushaltestelle eine bisher unbekannte männliche Person von hinten an die Handtasche griff und diese entriss. Der unbekannte Mann flüchtete auf einem Fahrrad mit der Handtasche samt Bargeld (mehrere hundert Euro) und persönlichen Sachen über die Fahrbahn (Alte Richtenberger Str.) in Richtung Philipp-Julius-Weg. Bei dem Versuch, dem Täter zu folgen, stürzte die Frau und verletzte sich, sodass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- Größe: etwa 1,70m,

- Gestalt: schlank,

- Aussehen: dunkle Haare,

- Bekleidung: beige-braune Jacke, dunkle Trainingshose.

Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer die Person gesehen hat, Angaben zu dem Täter oder dem gesamten Sachverhalt machen kann, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03831 / 2890 0 an das Polizeihauptrevier Stralsund oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell