POL-HST: Erfolgsmeldung: Verdacht des Diebstahls eines Notfallrucksacks in Stralsund vom 20.06.2018

Stralsund (ots) - Am 20.06.2018 wurde über den Diebstahl eines Notfallrucksacks in Stralsund berichtet. Rettungskräfte wurden am Abend des 19.06.2018 während des Einsatzes durch Heranwachsende und Jugendliche bestohlen. Der mit Medikamenten bestückte Rucksack konnte zwar wieder ausfindig gemacht und an die Rettungskräfte übergeben werden - jedoch fehlten u.a. verschreibungspflichtige Medikamente. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/3975837

Im Rahmen der Streifentätigkeit am 05.07.2018, gegen 23:55 Uhr, stellten die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund einen 18-jährigen Stralsunder fest, der mit einem Fahrrad die Kreuzung Barther Straße/Grünhufer Bogen bei "Rot" überquerte. Der Mann wirkte bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch Betäubungsmittel beeinflusst. In der Folge wurde bei der Durchsuchung des 18-Jährigen Marihuana entdeckt und beschlagnahmt. Die Durchsicht seines mitgeführten Rucksacks ergab einen weiteren Fund, der die Sicherstellung eines medizinischen Sets sowie einer Kompresse zur Folge hatte. Diese Gegenstände stehen offenbar in Zusammenhang mit dem Diebstahl vom 19.06.2018.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern trotz des Teilerfolgs weiterhin an, denn die zu dem Notfallrucksack gehöhrenden Medikamente konnten noch nicht komplett wieder aufgefunden werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell