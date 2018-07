POL-HST: Wieder Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Stralsund, Sassnitz, Born (ots) - In Stralsund, Sassnitz und Born kam es am gestrigen Tag (04.07.2018) u.a. zu vier Verkehrsunfällen, bei denen Pkw und Radfahrer beteiligt waren sowie Personen leicht verletzt wurden.

In Stralsund befuhren gegen 11:45 Uhr eine 57-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai sowie ein 41-jähriger VW-Fahrer hintereinander die Karl-Marx-Straße in Richtung Frankenwall. Die Fahrzeugführerin des Hyundai beabsichtigte nach links in die Gentzkowstraße einzubiegen und reduzierte dazu die Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 41-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Dabei wurde die Frau im Hyundai leicht verletzt. Rettungskräfte kamen zur Versorgung der 57-Jährigen zum Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wir auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Gegen 12:20 Uhr fuhr in Sassnitz ein 11-jähriger Junge auf dem Weg der Straße der Jugend und bog mit einer offenbar nicht angepassten Geschwindigkeit in die Einfahrt zum Schmetterlingspark ein. Dabei musste er nun einen größeren Radius fahren und geriet anschließend gegen einen Pkw VW, der soeben in selber Straße anfuhr. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am VW, der von einer26-jährigen gefahren wurde, entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ein 67-jähriger Radfahrer fuhr etwa 15:10 Uhr mit seinem Fahrrad entlang der L 21 aus Ahrenshoop kommend in Richtung Born. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Ford überholte den Radfahrer - jedoch ohne offenbar den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten - und kollidierte mit diesem, sodass der 67-Jährige in einen Graben stürzte. Durch die hinzugerufenen Rettungskräfte wurde der verletzte Radfahrer ins Krankenhaus nach Stralsund gefahren. Am Pkw und Rad entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Auf der B 96 in Sassnitz kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Hierbei wurde der Fahrzeugschaden auf 8.000 Euro geschätzt. Der 46-jährige Fahrer eines Pkw Daimler befand sich auf der Dorfstraße und wollte an der Kreuzung B 96/Dorfstraße nach links in Richtung Stralsunder Straße abbiegen. Dabei missachtete er augenscheinlich den entgegenkommenden 57-jährigen Audi-Fahrer, der ebenfalls (Rechtsabbieger) in die Stralsunder Straße einbog. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Fahrer aus Hinrichshagen und Sassnitz blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

