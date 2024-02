Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen im Güstrower Stadtgebiet

Güstrow (ots)

Am Dienstag kam es in Güstrow zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich zwei Personen leicht verletzten. Gegen 09:25 Uhr befuhr eine 72-jährige Deutsche mit ihrem Renault die Clara-Zetkin-Straße in Güstrow und fuhr in den Puschkinweg. Anschließend bog sie wieder nach links in den weiterführenden Puschkinweg ein, der dort eine Einbahnstraße ist. Während des Abbiegens stieß sie jedoch mit einem entgegenkommenden 87-jährigen Radfahrer zusammen, der sich in der Folge leicht an der rechten Hand verletzte. In der dortigen Einbahnstraße ist es Radfahrern erlaubt in beide Fahrtrichtungen zu fahren. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1200EUR. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich gegen 13:15 Uhr auf der Goldberger Straße. Ein 19-Jähriger bog mit seinem Skoda vom Gelände der Fachhochschule in Güstrow nach links in die Goldberger Straße ein, als zeitgleich eine 69-jährige Fußgängerin die Straße bei Grün überqueren wollte. Als die Frau bemerkte, dass der Skoda-Fahrer sie wohl übersah und sie einen Zusammenstoß vermeiden wollte, wich sie nach hinten aus und stürzte auf den Rücken. Dabei verletzte sie sich leicht am Hinterkopf. Der Fahrzeugführer verließ unerlaubt den Unfallort, konnte jedoch an der Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Sofern in der Berichterstattung nicht bereits genannt, handelt es sich bei allen Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.

