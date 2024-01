Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand eines Gebäudes in Raden

Güstrow/ Teterow (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in der Hauptstraße in Raden. In einem dortigen, nicht mehr zu Wohnzwecken genutzten Gebäude kam es in einem Büroraum im Erdgeschoss zu einer Flammenbildung an einem Arbeitsplatz, die auf weiteres Mobiliar übergriff. Die 64-jährige Eigentümerin verließ das Büro zuvor gegen 15:30 Uhr, während der PC ein Update vollzog und daher angeschaltet blieb. Da nach Bemerken des Brandes erste Löschversuche der Besitzer fehlschlugen, wurde umgehend die Feuerwehr informiert. Der Brand konnte im Anschluss durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer hatte sich nicht über das Büro hinaus ausgebreitet, jedoch lagerten sich aufgrund der starken Rauchentwicklung enorme Mengen an Ruß im ganzen Gebäude ab. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die B104 bis ca. 22:30 Uhr voll gesperrt werden. Neben den Einsatzkräften der Polizei kamen 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gremelin, Groß Roge, Groß Wokern, Lalendorf, Langenhagen und Wattmannshagen zum Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst übernahm im Anschluss die Spurensicherung am Brandort. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wird nun durch die Kriminalpolizei Teterow geführt. Als Brandursache wird nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt vermutet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000EUR.

