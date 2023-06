POL-GÜ: Einsatz der Polizei aufgrund des Großbrandes bei Göldenitz

A19/Röbel (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine polnische Sattelzugmaschine am heutigen Morgen (06.06.), gegen 08:45 Uhr, von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben, auf der Seite liegend, zum Stehen. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 19, Fahrtrichtung Berlin, kurz hinter der AS Röbel. Der 44-jährige polnische Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in die Klinik nach Plau am See verbracht. Bis ...

