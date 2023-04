Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zehn Einsätze mit rauschmittelbeeinflussten Verkehrsteilnehmern in Rostock

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rostock (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten die Beamten der Rostocker Polizei insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer feststellen, welche unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Neben fünf alkoholisierten Radfahrern wurden vier Pkw- sowie ein E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke festgestellt. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben hierbei Werte zwischen 0,59 und 2,14 Promille. Darüber hinaus wurde die Weiterfahrt für alle Verkehrssünder untersagt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Am Abend des vergangenen Samstags informierten Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Polizei, da ein 36-jähriger Rostocker augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und mit dem Fahrrad in Warnemünde gestürzt war. Der Mann verletzte sich hierbei schwer und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden eingeleitet und die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern weiter an.

Die Rostocker Polizei warnt dringend davor, sich nach dem Genuss von alkoholischen Getränken ans Steuer oder auf das Fahrrad zu setzen. Wichtig: Auch bei E-Scootern gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren!

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell