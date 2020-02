POL-HWI: Auffahrunfall in Ventschow

Polizeiinspektion Wismar

Gestern Nachmittag, 16:10 Uhr, wurde die Wismarer Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem sich eine 44-jährige Frau leicht verletzte. Ersten Erkenntnissen der unfallaufnehmenden Beamten zufolge hielt ein Opel auf der Hauptstraße verkehrsbedingt an, um links in die Straße der Jugend einzubiegen. Der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. Seinen Angaben zufolge habe er den Vorausfahrenden aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen. Die leicht verletzte Beifahrerin des Opels wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden betrug 9.000 EUR.

