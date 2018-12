POL-HWI: Mehrere Verkehrs- und Wildunfälle mit verletzten Personen

Wismar (ots) - Schönberg

Am vergangenen Freitagmittag, 12:15 Uhr, erfasste ein Pkw ein 10-jähriges Kind in der Rudolf-Hartmann-Straße in Schönberg. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte die 64-jährige Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Kind unvermittelt mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig auf die Fahrbahn fuhr. Durch die Kollision stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Er wurde in Begleitung seiner Mutter mit einem RTW in Krankenhaus gebracht.

Reinhardtsdorf

Am Nachmittag des 07. Dezember ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Reinhardtsdorf im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 26 und 27, bei dem sich zwei Personen leicht und eine weitere schwer verletzte. Nach bisherigen Ermittlungen übersah eine 31-jährige aus Richtung B 208 kommende Pkw-Fahrerin einen in Richtung Dragun fahrenden bevorrechtigten Kleintransporter. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren folgend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 EUR. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Gadebusch

Am 08. Dezember, 23:55 Uhr, circa 100 m vor dem Abzweig auf die B 208 lief ein Wildschwein vor den Pkw eines 44-jährigen Mannes. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Autofahrer nach links aus und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Ein nachfolgender VW bekam dieses offenbar zu spät mit und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Alle drei Insassen der verunfallten Pkw trugen leichte Verletzungen davon.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die B 104 in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt.

Roggendorf

Ersten Erkenntnissen zufolge verlor eine 27-jährige Frau mittags am 09. Dezember die Kontrolle über ihren Polo, als sie einem plötzlich über die B 208 bei Roggendorf laufenden Tier bei Roggendorf ausweichen wollte und seitlich mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte Spuren, die auf einen Wildunfall hindeuteten.

Dassow

Von der Bundesstraße 105 kam ein Pkw in den frühen Morgenstunden des 09. Dezember ab, prallte gegen eine Schutzplanke und folgend gegen einen Straßenbaum. Eigenen Angaben zufolge war die 26-jährige Fahrerin einem Sekundenschlaf erlegen und hatte die Kontrolle über ihr Kfz verloren. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,76 Promille. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobe an. Die 26-Jährige, die sich bei dem Aufprall schwer verletzte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von 15.000 EUR. Er musste geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die B 105 zunächst voll um im weiteren Verlauf halbseitig gesperrt. Gegen die Fahrerin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

