Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann widersetzte sich der Abschiebung und drohte mit Gewalt

Demen (ots)

In der Flüchtlingsunterkunft in Demen kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 04 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich ein 35-jähriger Mann einer behördlich verfügten Abschiebung nach Frankreich widersetzte. Unter anderem hatte der aus Russland stammende Mann mit einem Messer in der Hand gedroht, gegen sich selbst gewalttätig zu werden. Da auch seine Frau und seine 6 Kinder unmittelbar vor Ort waren, bestand aufgrund der Gesamtsituation eine Gefahr für die gesamte Familie. Aufgrund der Gefahrenlage und weil sich der Mann trotz mehrerer Versuche nicht zur Aufgabe bewegen ließ, wurde das Spezialeinsatzkommando des LKA M-V hinzugezogen. Als der 35-Jährige das Messer kurz nach 06 Uhr schließlich fallen ließ, konnte er überwältigt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Anschließend wurde die Abschiebemaßnahme gegen die Familien fortgeführt.

