POL-LWL: Mann störte mit Messer und Elektroschocker vor Gaststätte und zeigte Hitlergruß

Parchim (ots) - Bei einem Einbruch in eine Pizzeria in Parchim haben unbekannte Täter am Wochenende Bargeld gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge gelangten die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten der Pizzeria und entwendeten dort unter anderem zwei Geldkassetten, in denen sich jeweils Wechselgeld befand. Auch eine Spardose nahmen die Diebe mit. Zudem richteten die Täter ...

