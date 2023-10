POL-LWL: Elektroroller-Fahrer war stark alkoholisiert

Ludwigslust (ots) - Die Polizei hat am späten Mittwochabend in Ludwigslust einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, bei dem ein Atemalkoholwert von zwei Promille festgestellt wurde. Der 64-jährige Mann war Polizisten aufgefallen, als er mit seinem Fahrrad schwankend und unsicher direkt am Ludwigsluster Polizeihauptrevier vorbeifuhr. Die Beamten stoppten und kontrollierten den 64-Jährigen ...

