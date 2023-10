Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Reifen bei überladenen Kleintransporter auf der BAB 24 geplatzt

Bandenitz/Stolpe (ots)

Ein geplatzter Reifen an einem überladenen Kleintransporter hat am Montagmorgen auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Bandenitz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschäden geführt. Drei nachfolgende Autos überfuhren herumliegende Reifenteile, wodurch es zu Beschädigungen an den Fahrzeugen kam. Der dabei angerichtete Gesamtschaden wurde auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei herausstellte, war der Kleintransporter, an dem der rechte hintere Reifen geplatzt war, erheblich überladen und doppelt so schwer wie erlaubt. Statt des zulässigen Gesamtgewichts von 3.500 Kilogramm, brachte es der mit Frischfleisch beladene Transporter nach Abzug aller Toleranzen auf knapp 7.000 Kilogramm. Dem 44-jährigen Transporterfahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem drohen dem Fahrer als auch dem Spediteur wegen der Überladung jeweils ein Bußgeld in Höhe 235 Euro sowie ein Punkt. Die Polizei geht davon aus, dass die deutliche Überladung der Grund für die Reifenpanne gewesen sein könnte.

