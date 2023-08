Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer prallt mit PKW zusammen

Neu Kaliß (ots)

In Neu Kaliß kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem PKW, wobei sich der 77-jährige Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 77-Jährige in der Mühlenstraße eine rote Ampel (an der B 191) missachtet haben. Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Ein Atemalkoholtest beim Fahrradfahrer ergab einen Wert von 0,43 Promille. Der 77-Jährige wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem ist gegen den Mann Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.

