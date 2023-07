POL-LWL: Mehrere Erdkabel auf Baustelle gekappt - Polizei sucht Zeugen

Friedrichsruhe (ots) - In Friedrichsruhe ist am frühen Montagabend ein 41-jähriger Mann durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Der 41-Jährige erlitt eine schwere Bissverletzung an einem Unterarm und kam anschließend ins Krankenhaus. Nach Angaben der Mediziner waren die Verletzungen so erheblich, dass der Mann operiert werden musste. Der Hergang des Vorfalls ist aus polizeilicher Sicht derzeit noch völlig ...

