Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Radlader brannte aus

Hagenow (ots)

Auf dem Gelände einer Firma für Holzverarbeitung in Hagenow ist am späten Montagvormittag ein Radlader in Brand geraten. Die Arbeitsmaschine brannte anschließend vollkommen aus, wobei ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Radlader während des Betriebes plötzlich in Brand geraten sein. Mitarbeiter der Firma unternahmen bis zum Eintreffen von vier Feuerwehren aus der Region noch eigene Löschversuche. Die eintreffenden Feuerwehren löschten die brennende Maschine anschließend und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen.

