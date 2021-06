Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Hagenow (ots)

In Hagenow ist eine Fahrradfahrerin am Freitagmorgen von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Die 78-jährige deutsche Frau wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 09 Uhr in der Rudolf-Tarnow-Straße, als die Fahrradfahrerin von einem nach links abbiegenden Auto erfasst wurde und daraufhin stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

