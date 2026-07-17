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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 22-Jähriger nach Einbrüchen in Haft

Pasewalk/ Greifswald (ots)

Bereits in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, 15. Juli 2026, stellten Beamte des Polizeihauptrevieres Pasewalk gegen 00:10 Uhr einen Einbruch in ein Autohaus in der Pasewalker Bahnhofstraße fest. Die Polizisten waren zuvor bei der Absicherung eines Brandobjektes in der Bahnhofstraße eingesetzt, als sie eine Alarmanlage hörten.

In weiterer Folge wurde ein weiterer Streifenwagen in die Nähe gesandt, um die Quelle des Alarms zu prüfen. Nach kurzer Zeit konnte ein Autohaus in der Bahnhofstraße als Ursprung des Alarms ausgemacht werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich zudem bereits ein Mitarbeiter des Wachdienstes vor Ort.

Vor Ort stellte sich heraus, dass zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter gewaltsam in das Autohaus eingedrungen waren. Die Täter hatten den Tatort bereits verlassen, wodurch weitere Kräfte zur Fahndung nach den Tätern hinzugezogen wurden.

Alsbald konnte durch Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit eine Person in der Nähe des Tatortes festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden zunächst die Personalien des 24-jährigen Deutschen erhoben. Weiterhin wurde der von ihm mitgeführte Rucksack durchsucht, wobei potentielles Diebesgut aufgefunden werden konnte. In weiterer Folge wurde der junge Mann vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte beinahe zeitgleich ein zweiter Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Bei diesem handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen, welcher auch im Verdacht steht für mehrere Einbrüche in Greifswald verantwortlich zu sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte bei ihm Diebesgut aufgefunden werden, was wiederum zu einer vorläufigen Festnahme führte.

Während der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, wartete auf den 22-Jährigen eine Haftprüfung, welche darin mündete, dass das Amtsgericht Greifswald einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann erließ.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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